Бербок угрожает грузинским властям санкциями и отменой безвиза для чиновников

Если правящая партия "Грузинская мечта" не прекратит антиевропейскую политику, Европейский Союз будет вынужден формально приостановить процесс вступления Грузии в ЕС, а также – применить санкции против грузинских чиновников, начиная от отмены для них безвизового режима.

Об этом 26 декабря заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД Германии.

Бербок отметила, что, несмотря на волю большинства граждан Грузии двигаться в сторону членства в ЕС, правящая партия "Грузинская мечта" наоборот отдаляет государство от европейской интеграции.

"Большинство людей в Грузии хотят, чтобы их страна продолжала свой европейский путь... Но, выбрав антиевропейский курс, "Грузинская мечта" сознательно отложила процесс вступления Грузии в ЕС, фактически приостановив его. Из-за все более авторитарной политики "Грузинской мечты" мы в ЕС также должны обсудить формальную приостановку процесса вступления Грузии в ЕС", – заявила она.

Реклама:

Немецкий министр убеждена, что "в течение последних недель и месяцев партия „Грузинская мечта" все больше отдаляет страну от ЕС, тем самым ставя под угрозу десятилетия партнерства Грузии с Германией".

Среди негативных действий правительства Грузии Бербок упомянула "выборы, которые остро критикуют международные наблюдатели, непропорциональное насилие против демонстрантов, так называемый „закон о прозрачности иностранного влияния" или ограничение прав ЛГБТКИ".

"Таким образом, "Грузинская мечта" упустила историческую возможность, которую Европейский Союз предлагает стране", – делает вывод немецкий министр.

"В то же время мы обсуждаем с нашими партнерами из ЕС дальнейшие меры, начиная от отмены безвизового режима для грузинских чиновников и заканчивая целевыми санкциями", – сообщила Анналена Бербок.

"Мяч на поле ответственных за "Грузинскую мечту". Теперь именно от них зависит сделать все возможное, чтобы положить конец глубокому политическому кризису, восстановить доверие и предложить народу Грузии реальные перспективы – для возвращения на путь вступления в ЕС, но, прежде всего, для хорошего будущего для всех грузин", – подчеркнула глава МИД Германии.

Ранее сообщалось, что Германия приостановила проекты для Грузии на 237 млн евро.

19 декабря Великобритания и США объявили санкции против министра внутренних дел Грузии и других представителей силовых структур.

Читайте также: Грузия страдает и борется: как проходят протесты в Тбилиси и почему скоро будет обострение.