Грузия страдает и борется: как проходят протесты в Тбилиси и почему скоро будет обострение

"Саломе Зурабишвили придется покинуть свой пост 29 декабря. Посмотрим, где она продолжит свою жизнь: за решеткой или на свободе".

"Я думаю, что у Саломе Зурабишвили еще достаточно ума, чтобы не нарушать Уголовный кодекс и не побуждать к его нарушению других, что предусматривает многолетнее лишение свободы".

"Вы видите, что люди больше не участвуют в митингах, вчера была полная мобилизация и едва собралось около 3 тысяч человек. Затем они поделились фотографиями прошлогодних акций".

Автор всех трех цитат – один и тот же человек, Ираклий Кобахидзе, де-факто премьер-министр Грузии. Мы употребляем уточнение "де-факто", поскольку нынешнее правительство было назначено парламентом, избранным на фальсифицированных выборах 26 октября.

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О том, что эти выборы были фальсифицированы, свидетельствует и опубликованное в конце прошлой недели итоговое заключение наблюдательной миссии ОБСЕ.

Партия "Грузинская мечта" и ее лидер Бидзина Иванишвили захватили власть в Грузии и совершают насилие над собственным народом. За почти 30 дней протеста его силовые органы арестовали более 500 демонстрантов, из них более 400 были жестоко избиты и подвергнуты пыткам.

Судьи выносят наказание – а в большинстве случае это штрафы или арест до 14 суток, – базируясь исключительно на показаниях полиции. Доводы адвокатов, а также заявления о применении пыток полицейскими игнорируются.

Как результат, Иванишвили находится под персональными санкциями ряда европейских стран, включая и Украину, а его силовики попали под санкции британского правительства и администрации США как нарушители прав человека и включены в "список Магнитского".

Вот кошмарная ситуация, в которой приходится жить грузинскому обществу. А главное – бороться за свою свободу и свое будущее.

Однако, похоже, оно не собирается к этому привыкать и готово бороться до конца.

За эти дни мы увидели и услышали немало шокирующих (как плохих, так и хороших) историй.

Однако есть одна история, связанная с грузинским театром, которая является самой эмоциональной. Большинство грузинских театров бастуют – это их реакция на арест актера Андро Чичинадзе. Его обвиняют в призывах к насильственной смене власти – за это ему грозит до девяти лет тюрьмы.

В ответ об отмене спектаклей объявил не только театр Музкомедии – место работы Чичинадзе, но и все театры Тбилиси. А актеры и режиссеры находятся на передовой линии борьбы.

Несмотря на это, все билеты на все отмененные и несостоявшиеся спектакли уже распроданы. Представьте, люди купили билеты на спектакли, которые не состоятся.

Кроме того, создан ряд фондов, которые помогают задержанным в эти дни политзаключенным и членам их семей. Эти фонды также покрывают штрафы, которые режим налагает на простых людей за участие в протестах.

И всё это – капля в море того невероятного добра, которое сейчас происходит в Грузии.

Тем, кто следит за протестами в Грузии лишь время от времени, может показаться, что их масштабы пошли на спад. В этом также старается всех убедить и "Грузинская мечта".

Однако это вовсе не так! И доказательство тому – масштабнейший митинг, который состоялся 21 декабря. 200 тысяч человек провели в центре Тбилиси фестиваль свободы, финальным аккордом которого стал грузинский боевой танец "Хоруми" в исполнении прекрасных грузинских танцовщиц.

Нынешнее поколение не помнит столь сплоченного и дружного грузинского народа. И что самое главное, каждый участник протеста сам является его лидером и организатором.

А утром следующего дня де-факто премьер-министр заявил, что на митинге присутствовало всего около трех тысяч человек.

Можно сказать, что де-факто премьер-министр традиционно действует методом российской пропаганды: он может свободно говорить черное на белое и белое на черное.

Однако последующие его заявления оказались гораздо более тревожными, чем приведенные выше. Кобахидзе отозвался о легитимном президенте Саломе Зурабишвили традиционно унизительными эпитетами и фактически проанонсировал её арест после 29 декабря (дата, когда согласно конституции истекает ее президентский срок).

Конечно, такое развитие событий станет большим испытанием как для самой Саломе Зурабишвили, которая не намерена прекращать свои президентские полномочия, так и для сотен тысяч людей, которые уже 25 дней стоят на улице в этот мороз и стужу и протестуют против незаконной власти.

В таких условиях ситуация может стать неконтролируемой и необратимой.

И при этом де-факто правительство до сих пор не осознает опасности, которую оно представляет для своего народа и страны.

В этих условиях роль международного сообщества и его непосредственное участие становятся критически важными. Кажется, одних обеспокоенных заявлений и неполных санкций недостаточно.

Если не удастся деэскалировать ситуацию и назначить новые выборы, грузинскому народу, возможно, придется защищать себя и страну физически, что вновь вернет страну в ее темное прошлое.

Поэтому международным партнерам следует вовремя и как можно скорее принять решительные меры, чтобы избежать крайней эскалации. Времени для этого осталось совсем немного – меньше недели.

29 декабря запланирована "инагурация" Михеила Кавелашвили. Президент Саломе Зурабишвили не признает его избрание легитимным и отказывается передать полномочия. И попытки властей запугать ее тюрьмой не дают никакого результата.

При этом Кобахидзе открыто провоцирует не только свой народ, но и Запад.

Например, после того как Великобритания и США ввели санкции против грузинских силовиков, вместо того чтобы отстранить их от должностей и передать в соответствующие структуры для начала расследования, их было представили к государственным наградам, а попавшего в санкционные списки ряда стран "министра внутренних дел" Вахтанга Гомелаури повысили до вице-премьера.

И уж точно провалились попытки отдельных западных политиков договориться с "Грузинской мечтой". Речь идет не об откровенных "друзьях Путина и Иванишвили", таких как венгерский премьер Виктор Орбан.

Настоящим "подарком" для Иванишвили стал визит в Тбилиси генсека Совета Европы Алена Берсе. Этот визит дал возможность Кобахидзе заявлять о международном признании и легитимности нынешнего правительства.

В обмен Берсе получил обещания грузинских властей внести изменения в скандальный закон об иноагентах. Даже если это обещание и будет выполнено (в чем есть очень большие сомнения, ведь "Мечта" уже неоднократно обманывала западных партнеров), этот шаг уже никак не успокоит протесты.

Еще один миф о сегодняшней Грузии – будто бы протесты никак не влияют на власть и она остается монолитной.

По Тбилиси ходят слухи об избиении топ-партийцев "Мечты", включая даже формального главу партии и бывшего премьер-министра Ираклия Гарибашвили. И это правда! Партийцев держат в страхе и наказывают (часто демонстративно) за любую попытку "сбежать".

Все это свидетельствует о том, что время сейчас работает не на Иванишвили.

"Грузинская мечта" и ее топ-спикеры уверяют, что нынешние санкции Запада – плод работы уходящей администрации президента Джо Байдена, которая якобы заставляет европейские страты также вводить ограничения. И что с приходом в Белый дом Дональда Трампа все изменится.

Однако это означает, что властям необходимо до 20 января полностью взять ситуацию под контроль. Лишь тогда они получают шанс хоть как-то договориться с Трампом.

А брожения, которые уже сейчас происходят в правящей партии, показывают, что времени у них еще меньше. Если протесты не будут подавлены в ближайшие недели, удерживать контроль над аппаратом будет все сложнее.

А значит, 29 декабря или несколькими днями ранее Грузию ждут новые испытания.

У "Грузинской мечты" нет другого выхода, кроме как попытаться отстранить от исполнения полномочий законного президента Саломе Зурабишвили.

А у грузинского народа нет иного выхода, чтобы остановить сползание Грузии в диктатуру российского типа.

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