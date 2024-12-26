"Россия – главная угроза": Молдова утвердила стратегию обороны на следующее десятилетие

Парламент Молдовы после длительных дебатов утвердил Национальную стратегию обороны на следующие 10 лет, где Россию определяют как ключевой фактор угрозы.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

26 декабря парламент Молдовы утвердил Национальную стратегию обороны на 2024-2034 год, обсуждение сопровождалось спорами между правящей партией Майи Санду и оппозицией.

Главными угрозами для нацбезопасности Молдовы в документе указывают те, что связаны с фактором России – войну в Украине и риски расширения войны на территории соседней с Молдовой Одесской области, гибридные атаки со стороны России, расположенных в непризнанном Приднестровье российских военных и военные формирования "ПМР".

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Эти угрозы определены как представляющие экзистенциальную угрозу для страны.

Для повышения обороноспособности предлагается увеличение финансирования на оборонные расходы, увеличение количества военных баз, совершенствование военного образования.

Ставят целью в течение следующего десятилетия улучшить позицию Молдовы в глобальном рейтинге Global Firepower с нынешней предпоследней 144-й до 134-й.

В документе отмечается, что НАТО в нынешних геополитических обстоятельствах "играет решающую роль в сдерживании агрессии".

Также отмечается, что нейтральный статус Молдовы не является препятствием для военного сотрудничества с партнерскими государствами.

Предполагается активизация участия Молдовы в миротворческих и гражданских миссиях ЕС, в документе ставят цель до 2034 года "на 100% интегрировать ее в военные структуры ЕС".

Недавно в Молдове приняли закон о возможности проверки на полиграфе желающих поступать на военную службу по контракту и действующих военнослужащих, которые по должности имеют доступ к важной информации.

Напомним, во время рождественской воздушной атаки РФ против Украины воздушное пространство Молдовы могла нарушить как минимум одна российская ракета.