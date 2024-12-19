В Молдове приняли закон о полиграфе для военнослужащих

В Молдове приняли во втором чтении закон о возможности проверки на полиграфе желающих поступать на военную службу по контракту и действующих военнослужащих, имеющих доступ к особо важной информации.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Согласно закону, Министерство обороны получает право инициировать проверку на полиграфе кандидатов на должности и действующих военнослужащих. Проект инициировали летом 2024 года.

В парламенте отметили, что такая практика действует во многих странах мира в отношении военнослужащих, которые по своей должности имеют доступ к чувствительной информации.

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Кроме этого, проект расширяет список ограничений для контрактной службы. Кандидаты теперь должны будут подавать имущественную декларацию и декларацию о личных интересах.

Напомним, в этом году экс-начальника Генштаба Молдовы Игоря Горгана обвинили в госизмене за работу на Россию.

В июне появилось журналистское расследование, в котором говорилось, что Горган годами был информатором российской военной разведки по идейным убеждениям и продолжал эту деятельность.