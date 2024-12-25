В Молдове проверяют сообщения о двух ракетах РФ, которые нарушили воздушное пространство

Воздушное пространство Молдовы во время массированного российского обстрела Украины в ночь на среду, 25 декабря, могли две российские ракеты.

Это следует из сообщения Пограничной полиции Молдовы, пишет "Европейская правда".

По данным молдавских пограничников, одна из ракет, запущенных Россией, была замечена патрулем в направлении Ямполь-Косеуц.

Позже еще одна ракета, по предварительным данным, могла пересечь воздушное пространство в районе Отач-Могилев-Подольский и залететь в Румынию в районе Дорохой-Герца.

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"Мы проверяем дальнейшие детали", – заверили в Пограничной полиции, подчеркнув, что атака не повлияла на энергообеспечение Молдовы.

Между тем Министерство обороны Молдовы, заявление которого цитирует TV8, сообщило, что система мониторинга воздушного пространства "не зафиксировала никаких ракет или беспилотников".

В ночь на Рождество, 25 декабря, Россия осуществила очередную ракетную атаку по Украине. Силы обороны уничтожили 55 крылатых ракет, 4 управляемые авиационные ракеты и 54 беспилотника врага из 184 воздушных целей.

В украинских Воздушных силах во время атаки сообщили о крылатой ракете, которая летела "в направлении Черновцов с территории Молдовы".

Президент Молдовы Майя Санду ранее осудила нарушение воздушного пространства страны Россией и выразила солидарность с Украиной.