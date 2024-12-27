Зеленский после санкций США против Иванишвили призвал Европу к аналогичным действиям

Президент Владимир Зеленский отметил санкции США против теневого олигарха Грузии и почетного президента партии власти "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, призвав европейские государства последовать этому примеру.

Об этом он написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

В заметке, продублированной на английском, грузинском и украинском языках, Зеленский назвал санкции против Иванишвили "сильным шагом в поддержку грузинского народа и всего нашего региона".

"Иванишвили является фактическим правителем в Тбилиси сегодня и делает все, чтобы сдать Грузию под контроль Путина. Потеря любой страны в нашем регионе, разрушение демократии для одного народа и распространение преступного российского влияния создают опасность для всего региона, для всех народов", – подчеркнул глава государства.

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Он напомнил, что Украина уже наложила санкции против Иванишвили и его окружения.

"И мы призываем всех европейских партнеров, всех партнеров в мире, которые ценят нормальную жизнь и свободу народов, применить именно такие санкции против Иванишвили, чтобы он осознал, какова цена за уничтожение независимости своей страны и унижение грузинского народа", – добавил Зеленский.

Бидзина Иванишвили сначала ушел из политики в 2021 году, и оппоненты власти заявляли, что он продолжал править страной "из-за кулис" и ему подчинены не только все министры, но и государственные институты.

В 2024 году Иванишвили стал почетным президентом "Грузинской мечты".

Ранее в пятницу стало известно, что США наложили санкции против Бидзины Иванишвили на фоне демократического отката и жестких разгонов антиправительственных протестов в Грузии.

Также санкции против Иванишвили ранее ввели государства Балтии.