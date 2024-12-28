Разведка Британии проанализировала, как РФ изменила тактику ракетных ударов по Украине

Разведка Великобритании посвятила свой обзор массированной ракетной атаке на Украину, которую РФ осуществила в ночь с 12 на 13 декабря.

Соответствующий обзор опубликован в X (Twitter) британского Минобороны, сообщает "Европейская правда".

Как указано, во время этой атаки РФ использовала стратегическую и тактическую авиацию, а также баллистические ракетные системы.

Кроме того, добавили в разведке, корабли Черноморского флота РФ запускали ракеты "Калибр", а с многочисленных пусковых площадок запускались ударные дроны.

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Всего во время этой атаки РФ применила около 90 ракет и 180 ударных дронов.

Целями атаки РФ были объекты критической инфраструктуры Украины, также РФ пыталась подавить украинскую ПВО путем насыщения атаки ударными дронами.

"Вполне вероятно, что Россия решила потратить время на создание запасов между ударами, а затем наносить удары большими и нечастыми волнами, а не более частыми и мелкими, как это было в начале года", – отметили в ведомстве.

При этом в ведомстве констатировали, что Россия сохраняет возможность и запасы, позволяющие использовать ракеты и дроны в меньшем количестве "в качестве карательной меры без предупреждения".

В октябре британские разведчики писали, что в течение месяца Россия запустила по украинским регионам около 2 тысяч ударных дронов, а это – примерно на 700 единиц больше, чем в сентябре.

Как отмечала ранее разведка Британии, 28 ноября Россия достигла нового максимума потерь за один день – 2030 человек. Тогда впервые показатель потерь РФ за день превысил 2000.