Блинкен едет на министерскую встречу НАТО в Брюсселе

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в понедельник, 2 декабря, отправился в Европу на встречу министров иностранных дел стран-членов НАТО перед завершением работы администрации американского президента Джо Байдена.

Об этом со ссылкой на заявление Государственного департамента пишет "Европейская правда".

По сообщению Госдепа, одним из ключевых вопросов встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе будет мобилизация поддержки Украины со стороны союзников.

На Мальте Блинкен примет участие в 31-м заседании Совета министров ОБСЕ, на котором будет рассмотрена ситуация с безопасностью в евроатлантическом и евразийском регионе и оценена работа ОБСЕ во всех сферах ее деятельности.

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Как известно, на 3 декабря запланирована встреча Совета Украина-НАТО, когда в Брюсселе состоится заседание на уровне министров иностранных дел Альянса.

Последний раз Совет Украина-НАТО собирался на уровне послов 26 ноября из-за запуска Россией экспериментальной баллистической ракеты средней дальности по Днепру.

Его участники "подтвердили свою поддержку Украине" и назвали запуск ракеты очередной попыткой России терроризировать гражданское население в Украине и запугать тех, кто поддерживает Украину.