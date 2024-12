Правозащитники обвиняют грузинских силовиков в бесчеловечном обращении во время протестов

В течение четырех дней протестов в Тбилиси было зафиксировано "бесчеловечное" отношение силовиков к демонстрантам: их били, словесно унижали и угрожали насильственными действиями.

Об этом говорится в отчете грузинского представительства правозащитной организации Transparency International, передает "Европейская правда".

Как отметили правозащитники, во время протестов группы силовиков "проникали в толпу", "похищали отдельных людей" и затягивали их на свою территорию, где "жестоко били кулаками, ногами и дубинками".

В организации утверждают – "насилие со стороны сотрудников полиции совершалось демонстративно, перед камерами, и выглядело как акт наказания митингующих".

"Вследствие насилия со стороны силовиков до 20 демонстрантам понадобилось лечение в больнице", – говорится в отчете.

Также, как отметили правозащитники, вода, которую использовали водометы, содержала химическое вещество, которое вызывало ощущение жжения в глазах и затруднение дыхания.

"Потребности в применении указанных спецсредств не было", – акцентировали в организации.

The morning of December 3 in Tbilisi. pic.twitter.com/czt7Vz7soH

В отчете акцентируют – многим задержанным было отказано в возможности связаться с родственниками и адвокатами.

Организация утверждает, что Министерство внутренних дел Грузии, действуя незаконно, скрывало местонахождение задержанных, которых искали в различных изоляторах временного содержания и отделениях полиции по всей территории страны.

Кроме этого, как отмечается, в течение этих нескольких дней было совершено нападение на более 50 журналистов и операторов. У большинства пострадавших обнаружили синяки и травмы лица, в частности переломы носов и челюстей.

В еще одном сообщении организации отмечается, что у всех, кто сейчас находится в больнице, диагностировано сотрясение мозга, многочисленные гематомы, им трудно передвигаться и говорить.

Surreal scenes from Tbilisi as a young brave woman breaks through riot police barrier screaming: “Is it me you are afraid of?!”



The Georgian women define bravery. Video @RTavisupleba pic.twitter.com/Vea62JPTLg