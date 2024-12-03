Дания снова запретила вывешивать иностранные флаги, Украине сделали исключение

Парламент Дании во вторник, 3 декабря, большинством голосов принял закон о запрете вывешивания иностранных флагов.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее разъяснение опубликовало датское Министерство юстиции.

Новый закон парламент Дании принял в продолжение резолюции о восстановлении запрета на вывешивание флагов иностранных государств, которую власти утвердили в марте 2024 года.

Новые правила будут означать, что с января 2025-го будет запрещено вывешивать государственные и региональные флаги других стран. Запрет будет касаться только поднятия флага на флагштоке.

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В то же время закон содержит ряд исключений: запрет не будет распространяться на северных соседей Дании и флаги Германии, а также флаги, представляющие международные или региональные ассоциации.

Кроме того, министр юстиции страны сможет предоставлять исключения в исключительных ситуациях.

В 2022 году, после полномасштабного вторжения России в Украину, парламент Дании поднял украинский флаг рядом с датским на центральном входе в знак солидарности с Украиной. Министр юстиции Петер Хуммельгаард уже подтвердил, что исключение для украинского флага будет продолжаться и дальше.

Как известно, в Дании более 100 лет существовали правила относительно вывешивания флагов, в частности запрет на вывешивание национальных флагов других стран.

Все изменилось, когда в прошлом году Верховный суд Дании принял сторону мужчины, который оспаривал запрет на вывешивание американского флага на своем флагштоке в 2018 году.