Данія знову заборонила вивішувати іноземні прапори, Україні зробили виняток

Парламент Данії у вівторок, 3 грудня, більшістю голосів ухвалив закон про заборону вивішування іноземних прапорів.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне розʼяснення опублікувало данське Міністерство юстиції.

Новий закон парламент Данії ухвалив у продовження резолюції про відновлення заборони на вивішування прапорів іноземних держав, яку влада затвердила в березні 2024 року.

Нові правила означатимуть, що з січня 2025-го буде заборонено вивішувати державні та регіональні прапори інших країн. Заборона стосуватиметься лише підняття прапора на флагштоці.

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Водночас закон містить низку винятків: заборона не поширюватиметься на північних сусідів Данії та прапори Німеччини, а також прапори, що представляють міжнародні або регіональні асоціації.

Крім того, міністр юстиції країни зможе надавати виключення у виняткових ситуаціях.

У 2022 році, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, парламент Данії підняв український прапор поруч із данським на центральному вході на знак солідарності з Україною. Міністр юстиції Петер Хуммельгаард вже підтвердив, що виключення для українського прапора триватиме й далі.

Як відомо, у Данії понад 100 років існували правила щодо вивішування прапорів, зокрема заборона на вивішування національних прапорів інших країн.

Усе змінилося, коли минулого року Верховний суд Данії став на бік чоловіка, який оскаржував заборону на вивішування американського прапора на своєму флагштоці у 2018 році.