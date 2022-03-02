Парламент Дании на две недели вывесит украинский флаг рядом с национальным

Парламент Дании в четверг 3 марта поднимет украинский флаг рядом с датским на центральном входе в знак солидарности с Украиной.

Как пишет Европейская правда, об этом сообщает DR.

В среду Министерство юстиции согласилось на необычный шаг и разрешило вывесить сине-желтый флаг на входе в парламент до 16 марта.

Инициативу об этом депутаты предложили еще в пятницу 25 февраля, на следующий день после нападения РФ на Украину.

Обычно флаги других стран размещают только напротив главной лестницы Фолькетинга, когда принимают делегации той или иной страны.

Напомним, еще до начала российского вторжения и после него ряд стран Европы начали организовывать акции солидарности с Украиной, вывешивая сине-желтое знамя или подсвечивая известные здания.

Так цветами украинского флага светились МИД Британии, президентский дворец в Словакии, Брандебургские ворота в Германии. В Праге украинскими флагами украсили общественный транспорт.