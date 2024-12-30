НАТО усилит военное присутствие в Балтийском море

Североатлантический альянс решил усилить присутствие в Балтийском море в связи с недавними инцидентами с повреждением кабелей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении на сайте Альянса.

Члены Альянса собрались сегодня, 30 декабря 2024 года, в штаб-квартире НАТО на консультации по безопасности критически важной инфраструктуры в Балтийском море после повреждения подводных кабелей, соединяющих Эстонию и Финляндию 25 декабря.

Повреждение кабелей, которое расследуют финские власти, является одним из ряда недавних инцидентов в Балтийском море, рассматриваемых как возможные диверсии.

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Члены Альянса выразили полную солидарность с Эстонией и Финляндией в связи с недавним инцидентом.

"Для сохранения бдительности, повышения осведомленности о ситуации и предотвращения будущих инцидентов НАТО усиливает свое военное присутствие в Балтийском море", – говорится в сообщении.

Члены Альянса также рассматривают другие меры по противодействию потенциальным угрозам критически важным объектам подводной инфраструктуры, в том числе при поддержке Морского центра НАТО по безопасности критически важной подводной инфраструктуры, который был создан в мае этого года.

Как сообщалось, балтийские и скандинавские страны планируют усилить мониторинг судов в Балтийском море.

Напомним, за последние дни на Балтике были повреждены несколько подводных кабелей, после чего страны региона и НАТО объявили об усиленных мерах безопасности.

Сообщалось, что Финляндия задержала судно Eagle S, в связи с обрывом кабеля связи в Балтийском море. По данным СМИ, на судне обнаружили оборудование, которое могло использоваться для шпионажа за самолетами и кораблями.

Подробнее об этом читайте в статье журналистки "ЕвроПравды" Марии Емец Российская война уходит под воду.