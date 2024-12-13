Сикорский рассказал, как Польша будет использовать свое председательство в ЕС

Польша хочет использовать свое председательство в Совете Европейского Союза для укрепления своих позиций как одной из пяти важнейших стран ЕС.

Об этом заявил в пятницу глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский, которого цитирует PAP, сообщает "Европейская правда".

Очерчивая приоритеты и деятельность МИД в связи с польским председательством в Совете ЕС, которое начнется 1 января 2025 года, Сикорский рассказал, что его ведомство, среди прочего, организует ряд неформальных встреч.

Среди таких мероприятий он назвал неформальное заседание Совета министров иностранных дел с участием министров иностранных дел и высокой представительницы ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас.

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"Мы планируем 42 такие встречи", – добавил глава польского МИД.

По его словам, Польша хочет использовать время председательства "для укрепления нашей позиции как одной из важнейших, самых активных стран-членов ЕС".

Сикорский заявил, что одной из целей польского председательства в Совете ЕС будет использование инструментов поддержки ЕС для развития оборонной инфраструктуры, таких как "Восточный щит".

Другой целью является полное использование замороженных российских активов.

"Мы будем искать поддержки государств-членов для полного использования замороженных активов Центрального банка России в поддержку Украины. Мы не допустим возвращения к business as usual с Россией и Беларусью до прекращения агрессии", – подчеркнул польский министр.

Он объявил, что Польша обеспечит "темп и качество" расширения ЕС на восток и юг, как в части Украины, так и в части Молдовы и Западных Балкан.

"Мы будем поддерживать проевропейские стремления грузинского народа. Мы хотим, чтобы ЕС и Турция сделали конкретные шаги к сближению", – подчеркнул Сикорский.

Глава МИД подчеркнул, что предстоящее председательство Польши в ЕС происходит в чрезвычайно сложной международной ситуации. Именно поэтому, по его словам, девизом председательства является "Безопасность, Европа".

Поэтому, по словам главы МИД, работа председательства будет сосредоточена на максимальной поддержке Украины, сохранении нынешней политики в отношении России и Беларуси, а также на укреплении безопасности и устойчивости ЕС.

"Целью председательства будет усиление санкций ЕС против агрессоров: России и Беларуси, а также бороться с их обходом", – резюмировал Сикорский.

Ранее Варшава сообщала, что приоритетами своего председательства определила безопасность, энергетику и конкурентоспособность.