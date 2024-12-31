Финляндия расследует семерых членов экипажа танкера, задержанного после обрыва кабеля

В отношении семерых членов экипажа танкера Eagle S, который Финляндия задержала в связи с обрывом подводного кабеля в Балтийском море, ведется расследование, им запретили выезд за границу.

Об этом во вторник, 31 декабря, сообщила представитель финской полиции Элина Катаямяки, пишет "Европейская правда".

Семерым членам экипажа Eagle S, как сообщается, инкриминируют разрушение при отягчающих обстоятельствах и вмешательство в работу телекоммуникаций при отягчающих обстоятельствах.

"Запрет на выезд является менее ограничительной мерой против свободы, чем арест и содержание под стражей, и применяется потому, что полиция заинтересована в обеспечении предварительного расследования и в том, чтобы фигуранты оставались доступными во время проведения следственных действий", – пояснила Катаямяки.

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Она не исключила, что количество фигурантов расследования еще может измениться.

Напомним, за последние дни на Балтике были повреждены несколько подводных кабелей, после чего страны региона и НАТО объявили об усиленных мерах безопасности.

26 декабря Финляндия задержала судно Eagle S, в связи с обрывом кабеля связи в Балтийском море. По данным СМИ, на судне обнаружили оборудование, которое могло использоваться для шпионажа за самолетами и кораблями.

В рамках расследования финские власти обнаружили на дне Балтийского моря следы, которые, вероятно, оставил якорь нефтяного танкера Eagle S.

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