Фінляндія розслідує сімох членів екіпажу танкера, затриманого після обриву кабелю

Щодо сімох членів екіпажу танкера Eagle S, який Фінляндія затримала у звʼязку з обривом підводного кабелю в Балтійському морі, ведеться розслідування, їм заборонили виїзд за кордон.

Про це у вівторок, 31 грудня, повідомила представниця фінської поліції Еліна Катаямякі, пише "Європейська правда".

Сімом членам екіпажу Eagle S, як повідомляється, інкримінують руйнування за обтяжувальних обставин і втручання в роботу телекомунікацій за обтяжувальних обставин.

"Заборона на виїзд є менш обмежувальним заходом проти свободи, ніж арешт і утримання під вартою, і застосовується тому, що поліція зацікавлена в забезпеченні попереднього розслідування і в тому, щоб фігуранти залишалися доступними під час проведення слідчих дій", – пояснила Катаямякі.

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Вона не виключила, що кількість фігурантів розслідування ще може змінитися.

Нагадаємо, за останні дні на Балтиці були пошкоджені кілька підводних кабелів, після чого країни регіону та НАТО оголосили про посилені заходи безпеки.

26 грудня Фінляндія затримала судно Eagle S, у звʼязку з обривом кабелю звʼязку в Балтійському морі. За даними ЗМІ, на судні виявили обладнання, що могло використовуватись для шпигунства за літаками й кораблями.

У межах розслідування фінська влада виявила на дні Балтійського моря сліди, які, ймовірно, лишив якір нафтового танкера Eagle S.

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