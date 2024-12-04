СМИ: Часть республиканцев в Сенате против кандидата Трампа на пост главы Пентагона
Некоторые американские сенаторы от Республиканской партии не поддерживают кадидатуру Пита Хегсета, выдвинутого избранным президентом США Дональдом Трампом на должность главы Пентагона.
Об этом говорится в публикации NBC News, сообщает "Европейская правда".
Источники телеканала рассказывают, что по меньшей мере шесть сенаторов-республиканцев не готовы поддержать выдвижение Хегсета на должность главы Пентагона.
Как указано, сенаторы обеспокоены из-за обвинений в сексуальных домогательствах в адрес Хегсета, а также сообщений о его возможном злоупотреблении алкоголем и финансовой халатности.
Телеканал отмечает, что для того, чтобы быть утвержденным в должности, Хегсет может позволить себе потерять только три голоса сенаторов-республиканцев при условии, что все сенаторы от Демократической партии проголосуют против него.
Сенатор от Республиканской партии Джони Эрнст заявила, что не поддерживает кандидатуру Хегсета и планирует расспросить его об обвинениях в его адрес.
"Мы просто собираемся провести действительно откровенный и тщательный разговор", – сказала Эрнст.
В свою очередь несколько сенаторов-республиканцев продолжают преуменьшать значение обвинений в адрес Хегсета, заявляя, что они поддерживают прерогативу Трампа выбирать собственную администрацию.
СМИ ранее сообщали, что в команде Трампа появилось беспокойство относительно Хегсета из-за обвинений в сексуальном насилии над женщиной в 2017 году.
Сообщалось также о беспокойстве в Пентагоне относительно Хегсета.
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