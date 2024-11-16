WP: В команде Трампа появилось беспокойство относительно кандидата на должность главы Пентагона

Представители команды избранного президента США Дональда Трампа начали взвешивать предложенную на должность главы Пентагона кандидатуру ведущего Fox News и ветерана Пита Хегсета.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, информирует "Европейская правда".

Как говорится в публикации, причиной беспокойства стали обвинения в адрес Хегсета по сексуальному насилию над женщиной в 2017 году.

По словам анонимного собеседника издания, команда Трампа получила информацию о заявлении женщины о том, что Хегсет совершил нападение в отеле в Монтерее после конференции Республиканской партии.

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Женщина, которая составила жалобу, сказала, что предполагаемая жертва была ее подругой, которая позже подписала с Хегсетом соглашение о неразглашении.

Полиция Монтерея подтвердила, что расследовала дело в отношении Хегсета по обвинению в "предполагаемом сексуальном насилии" в 2017 году, и что инцидент не привел к уголовным обвинениям.

По словам лица, знакомого с жалобой, команда Трампа была застигнута врасплох подробными обвинениями и теперь опасается новых негативных последствий в отношении Хегсета.

"Вокруг этого много разочарований. Он не был должным образом проверен", – сказал собеседник издания.

Адвокат Хегсета, заявил в пятницу, что заявление о нападении было "полностью расследовано и признано не соответствующим действительности".

Отвечая на вопрос о том, заключал ли Хегсет с женщиной соглашение о неразглашении, адвокат сказал, что "никаких других скелетов не всплывет".

Директор по коммуникациям Трампа Стивен Чунг в своем заявлении сказал, что избранный президент поддерживает Хегсета.

"Президент Трамп выдвигает высококлассных и чрезвычайно квалифицированных кандидатов для работы в своей администрации. Господин Хегсет решительно отверг все обвинения.... Мы с нетерпением ждем его утверждения на посту министра обороны США", – говорится в заявлении Чунга.

СМИ ранее сообщили о беспокойстве в США из-за кандидатов Трампа на должность главы Пентагона Пита Хегсета, а также генерального прокурора Мэтта Гейца.

Подробнее – в статье От ястребов до критиков Киева: кто в команде Трампа будет отвечать за Украину и войну.