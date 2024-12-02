Пророссийского ультраправого евродепутата из Германии хотят лишить неприкосновенности

В Европарламент поступили запросы о лишении неприкосновенности евродепутата от "Альтернативы для Германии" Петра Быстроня по делам по обвинению в отмывании денег и антиконституционных действиях.

Как пишет "Европейская правда", об этом стало известно DW.

По Быстроню, который в Европарламенте входит в ультраправую группу "Европа суверенных наций", внесены два отдельных запроса о снятии депутатской неприкосновенности. Запросы будут обсуждать в среду, 4 декабря, на заседании юридического комитета ЕП.

Как сообщил DW источник в Европарламенте, первый запрос сделан в связи с предполагаемым взяточничеством и отмыванием денег, тогда как второй касается предполагаемой антиконституционной и/или террористической деятельности. Докладчиками по этим темам назначены евродепутаты Паскаль Пьер и Доминик Тарчинский соответственно.

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В пресс-службе Европарламента пояснили, что обычно такие слушания инициируются по просьбе властей страны гражданства евродепутата, в данном случае это Германия. 4 декабря члены юридического комитета Европарламента проведут закрытую дискуссию, а затем у Быстроня будет возможность предъявить свои аргументы. После этого будет составлен доклад комитета и состоится голосование его членов, которое в случае положительного решения будет вынесено на тайное голосование в пленуме Европарламента.

Быстронь – не единственный евродепутат, в отношении которого была запущена эта процедура. На заседании будут обсуждать запросы еще по семи кандидатам, однако он единственный немец в списке и единственный парламентарий, в отношении которого снятие неприкосновенности рассматривают по двум отдельным причинам.

Как сообщали ранее СМИ, Быстронь был вовлечен в деятельность прокремлевской медиаплатформы Voice of Europe.

Чешские спецслужбы в марте заявили, что сайт Voice of Europe использовали для распространения антиукраинской пропаганды и дезинформации по указанию Виктора Медведчука, против которого Чехия ввела санкции. ЕС также ввел санкции против Voice of Europe.

Медиакомпания также могла скрыто оказывать финансовую поддержку "удобным" для России кандидатам на выборах в Европарламент, в том числе Быстроню, который часто появлялся на Voice of Europe, давно лично знаком с Медведчуком и даже приезжал к нему в гости.

По данным журналистов, чешские службы имеют видео– и аудиодоказательства того, что Быстронь брал такие средства.