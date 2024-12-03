В Литве лишили неприкосновенности скандального депутата-антисемита

Сейм Литвы во вторник, 3 декабря, проголосовал за снятие депутатской неприкосновенности с лидера партии "Заря Немана" Ремигиюса Жемайтайтиса, которого обвиняют в антисемитизме.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Соответствующее решение поддержал 101 депутат Сейма, никто не голосовал против.

Представители партии "Заря Немана" покинули зал заседаний во время голосования.

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С трибуны Сейма Жемайтайтис заявил, что не согласен с запросом генерального прокурора.

"Это абсолютно политическое дело, это абсолютная политическая расправа", – сказал он.

Политик отметил, что депутаты Сейма заботятся о Грузии и Украине, но никто не задумывается о том, что происходит в Палестине.

20 ноября генеральный прокурор Литвы Нида Грунскене обратилась в Сейм с просьбой лишить неприкосновенности Ремигиюса Жемайтайтиса.

Также стало известно, что против Жемайтайтиса начали еще одно расследование по подозрению в клевете в отношении литовского премьера Ингриды Шимоните.

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