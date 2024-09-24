Немцы больше доверяют кандидату оппозиции, чем действующему канцлеру в вопросах экономики

Согласно опросу, значительно больше граждан Германии доверяют кандидату в канцлеры от крупнейшей оппозиционной силы Фридриху Мерцу, чем действующему канцлеру Олафу Шольцу.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Forsa для журнала Stern, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

47% доверяют кандидату на пост канцлера от Христианско-демократического союза Мерцу, что он сможет снова стимулировать экономику. Лишь 16% видят эту способность у канцлера Олафа Шольца (Социал-демократическая партия). 37% не ожидают, что кто-то из политиков сможет стимулировать экономику.

Неудивительно, что Мерц имеет особенно высокий уровень доверия среди сторонников ХДС (79%), а также избирателей Свободной демократической партии (55%) и сторонников "Альянса Сары Вагенкнехт" (69%). Шольц опережает только среди избирателей СДПГ (43%) и "Зеленых" (37%). Только 21% сторонников СДПГ считают Мерца более компетентным, чем Шольца, в экономических вопросах. Среди избирателей СвДП только два процента считают канцлера компетентным в экономических вопросах.

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Однако большинство самозанятых – группа, которая имеет особое отношение к экономике, – скептически относится к обоим политикам: 54% не доверяют ни Мерцу, ни Шольцу в стимулировании роста. 37% самозанятых видят преимущества у Мерца, и только 16% – у Шольца.

Напомним, руководство консервативного Христианско-демократического союза (ХДС) – сейчас самой популярной партии в Германии – в понедельник, 23 сентября, официально выдвинуло канцлером своего лидера, 68-летнего Фридриха Мерца.

Следующие федеральные выборы в Германии пройдут в 2025 году и станут вызовом для политсил нынешней правящей коалиции, партии которой теряют популярность. Они также угрожают высоким результатом ультраправой "Альтернативы для Германии" и популистской партии "подруги Путина" Сары Вагенкнехт.