В Румынии будут судить иностранца, планировавшего диверсии по указанию России

Управление по борьбе с организованной преступностью и терроризмом Румынии (DIICOT) сообщило об аресте гражданина Колумбии, который по указанию России планировал устроить взрывы на объектах страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Adevarul.

34-летнего колумбийца арестовали сотрудники DIICOT, а 13 ноября его дело передали в суд.

По данным следствия, мужчина в течение июля 2024 года по подстрекательству другого иностранца, который живет в России, планировал поджоги и взрывы на объектах в Румынии, "имеющих особое значение, которые могут угрожать национальной безопасности".

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Арестованный успел заснять упомянутые объекты, но до диверсий не дошло благодаря вмешательству полиции, утверждают в DIICOT.

О гражданине Колумбии известно, что он на родине служил в армии и прошел подготовку по сбору разведывательной информации. По инкриминируемым обвинениям ему грозит от 10 до 20 лет заключения в Румынии.

О суде над колумбийцем стало известно на фоне активизации диверсионной российской деятельности в Европе.

Глава Министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что до сотни "подозрительных инцидентов" в Европе в течение 2024 года могут быть связаны с Россией.

В мае сообщалось, как гражданина Румынии поймали на шпионаже в пользу России.