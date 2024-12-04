В МИД Чехии насчитали до 100 подозрительных инцидентов в Европе, связанных с РФ

Глава Министерства иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что до сотни "подозрительных инцидентов" в Европе в течение 2024 года могут быть связаны с Россией.

Об этом он сказал журналистам, когда прибыл на встречу с коллегами из НАТО в Брюсселе, пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Как отметил Липавский, до сотни "подозрительных инцидентов" в Европе в этом году могут быть связаны с Россией.

"В этом году в Европе произошло 500 подозрительных инцидентов. До 100 из них можно отнести к российским гибридным атакам, шпионажу, операциям влияния. Мы должны послать мощный сигнал Москве, что с этим мы не будем мириться", – подчеркнул глава МИД Чехии.

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Недавно в британском правительстве предупредили, что Россия готова начать против страны "волну кибератак" и может "выключить свет для миллионов людей".

Сообщалось также, что Швеция и Норвегия отказываются от планов создания полностью безналичных систем из-за опасений, что это сделает их уязвимыми перед угрозами безопасности со стороны России.

Учитывая риски безопасности, председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что страны Альянса должны будут тратить около 3% своего валового внутреннего продукта на оборону.