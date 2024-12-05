Макрон проводит серию встреч в Елисейском дворце касательно нового премьера

Президент Франции Эмманюэль Макрон в течение дня проводит серию переговоров в Елисейском дворце в связи с необходимостью назначить нового премьера после того, как крайние левые и правые принудили к отставке правительство Мишеля Барнье.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro.

Утром Макрон принял в Елисейском дворце Мишеля Барнье, чтобы принять его заявление об отставке, как это предусматривают формальности. Их встреча длилась более часа.

После этого в Елисейском дворце по очереди ждут спикеров обеих палат парламента Франции – президента Нацассамблеи Яэль Брон-Пиве и президента Сената Жерара Лярше, которые представляют партию Макрона и правых "Республиканцев" соответственно.

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Далее, по данным СМИ, у Макрона запланирован ужин с лидером "Демократического движения" MoDem, опытным политиком Франсуа Байру, которого называют одним из кандидатов на пост премьера.

По неофициальной информации, президент еще неделю назад начал собеседования с потенциальными кандидатами, готовясь к сценарию свержения правительства Барнье.

В 20:00 по Парижу Макрон планирует обращение к нации.

Напомним, вечером 4 декабря Национальная ассамблея проголосовала за недоверие правительству премьер-министра Мишеля Барнье, что стало первой такой отставкой правительства с 1962 года.

Этому предшествовали длительные попытки уладить конфликт по тем бюджетным вопросам, где политсилы настаивали на уступках.

Объявление вотума недоверия было ожидаемым, поскольку правительство Барнье не имело большинства в парламенте, и голосов левого блока "Новый народный фронт" и ультраправого "Национального объединения" было достаточно для его отставки.

Голосование за вотум недоверия в Нацассамблее Франции инициировали после того, как Мишель Барнье взял на себя ответственность за проект бюджета, применив статью 49.3 Конституции, которая позволяет одобрение в обход парламента.