Польша закрывает консульство России в Познани

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил о закрытии генерального консульства России в городе Познань.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сообщил в X (Twitter).

В своем твите, объясняя необходимость закрытия российского генконсульства в Познани, Сикорский подчеркнул, что Россия ведет гибридную войну и осуществляет попытки диверсий на польской территории.

"Как министра иностранных дел, моя обязанность – решительно реагировать. Первый шаг – закрытие российского консульства в Познани. Мы не отступим ни на шаг. Мы защищаем Республику Польша, мы защищаем поляков", – добавил глава польского МИД.

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В Польше есть три генеральных консульства России – кроме Познани, это Краков и Гданьск.

На закрытие российского консульства Сикорский намекнул ранее, анонсировав решение для противодействия диверсиям Москвы на польской территории.

В июле 2023 года, напомним, Россия решила закрыть консульство Польши в Смоленске.