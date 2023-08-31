В Исландии снова разрешили забивать китов

Правительство Исландии в четверг объявило о возобновлении охоты на китов-финвалов, несмотря на беспокойство зоозащитников, в то же время требования к такой охоте обещают ужесточить.

Об этом заявила министр рыбного хозяйства Исландии Свандис Сваварсдоттир, сообщает "Европейская правда".

Таким образом, Исландия отменяет временный запрет на китобойный промысел, объявленный в июне за день до начала китобойного сезона из соображений защиты животных.

Как пояснила Сваварсдоттир, решение приняли с учетом отчета Управления продовольствия и ветеринарии Исландии, где установили, что методы китобойного промысла не соответствуют закону Исландии о благосостоянии животных.

Учитывая это, рабочая группа Министерства рыбного хозяйства Исландии предложила пути уменьшения количества нарушений во время китобойного промысла. В частности, для забоя китов запретят использовать электрошокеры, а за рыбаками установят усиленный надзор.

Исландия – одна из трех стран мира наряду с Норвегией и Японией, которая позволяет коммерческий китобойный промысел.

В последние годы он вызывает все больше споров: представители общественности, активисты, местные и международные знаменитости призывают исландские власти положить конец этой практике. Кроме того, экономисты указывают, что влияние китобойного промысла на экономику Исландии сейчас почти незаметно.

Временный запрет на забой китов, который в июне объявила Сваварсдоттир – представительница Лево-зеленых, вызвал критику со стороны центристской Прогрессивной партии и крайне правой Партии независимости, которые входят в правительственную коалицию.