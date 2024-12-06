Почему Франция погрузилась в политический кризис и как это может ударить по Украине

"Крайне правые и крайне левые объединились в антиреспубликанский фронт", – прокомментировал президент Франции Эмманюэль Макрон голосование об отставке правительства.

Эта отставка ставит Макрона в очень неудобное положение и в целом создает проблемы для Франции.

Подробнее об отставке французского правительства и проблемах для Парижа и Киева, которые она может создать, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Франция без премьера и без бюджета: сможет ли Макрон вывести страну из политического кризиса. Далее – краткое ее изложение.

Отставка правительства Мишеля Барнье не была неожиданной, ведь еще накануне Марин Ле Пен объявила, что ее партия "Национальное объединение" поддержит вотум недоверия, поданный блоком левых партий "Новый народный фронт".

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Причиной отставки стал конфликт вокруг принятия госбюджета на 2025 год.

Проблема заключается в том, что правительство должно было уменьшить бюджетные расходы и увеличить поступления.

Дело в том, что бюджетный дефицит Франции уже достиг 6% ВВП, и это при том, что правила ЕС требуют придерживаться уровня не более 3%. И это – не самая большая проблема.

Потребность Франции в привлечении кредитов уже привела к парадоксальной ситуации – они привлекают кредиты по ставке выше, чем Греция! А такая высокая ставка увеличивает стоимость обслуживания государственного долга – во Франции эти выплаты уже стали второй по размерам статьей государственных расходов.

Тогда правительство пошло ва-банк.

Понимая, что такой непопулярный бюджет не имеет шансов быть принятым в парламенте (напомним, что коалиция не имеет парламентского большинства, а потому зависит от голосов оппозиции), была задействована "процедура 49.3", которая позволяет правительству провести законопроект без голосования в парламенте.

Однако использование такой процедуры имеет обратную сторону – оппозиция получит возможность поставить на голосование вотум недоверия правительству. Что и произошло.

Сразу после голосования за вотум недоверия правительству депутат ультралевой "Непокоренной Франции" Матильда Пано заявила, что "через несколько месяцев мы получим первого с начала Пятой Республики президента, против которого начата процедура импичмента".

Правда, пока эта угроза выглядит призрачной, ведь эту инициативу не поддержали ни другие левые партии, ни ультраправое "Нацобъединение".

В "Непокоренной Франции" обещают создать президенту такие условия, при которых у него не будет другого выбора.

В пропрезидентской фракции такую политику назвали "стратегией хаоса", в который ультралевые стремятся погрузить страну.

А Эмманюэль Макрон впоследствии заявил, что не собирается досрочно покидать пост.

Вотум недоверия привел не только к отставке правительства, но и к отмене налоговых изменений, на которых должен был базироваться госбюджет на 2025 год.

В крайнем случае бюджет на нынешний год будет реализовываться и в следующем. Однако такая стратегия может привести к немалым проблемам уже в недалеком будущем, ведь нынешний бюджет имеет высокий дефицит и такая ситуация долго продолжаться не может.

Именно поэтому перед президентом Макроном стоит очень непростая задача – не просто найти такого главу правительства, который переживет первый вотум недоверия, но который потом сумеет провести принятие госбюджета с сокращением его расходной части.

Но, похоже, что ситуация с "правительствами на три месяца" будет продолжаться и дальше. По меньшей мере, до лета следующего года. К тому времени распустить парламент невозможно – парламент, избранный во время досрочного голосования, имеет годовой иммунитет от роспуска президентом.

При таком сценарии можно ожидать резкого снижения международной активности Франции – и это будет очень плохой новостью для Украины.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Франция без премьера и без бюджета: сможет ли Макрон вывести страну из политического кризиса.