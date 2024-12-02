В Белом доме объяснили, почему Байден нарушил обещание и помиловал сына

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что решение президента США Джо Байдена помиловать сына Хантера частично связано с попыткой защитить его от дальнейших преследований политических оппонентов.

Об этом она сказала во время общения с журналистами на борту президентского самолета Air Force One, сообщает "Европейская правда".

Жан-Пьер защитила действия президента США и сказала, что, по мнению Байдена, Хантеру якобы грозило дальнейшее политически мотивированное преследование.

"Одной из причин, почему президент помиловал Хантера, было то, что казалось, что его политические оппоненты не отступятся от него. Не казалось, что они оставят это", – сказала она.

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Пресс-секретарь подчеркнула, что это не первый случай, когда президент США помиловал члена семьи: Билл Клинтон помиловал сводного брата Роджера, а Дональд Трамп – тестя своей дочери Чарльза Кушнера.

"Правдой могут быть две вещи: президент (Байден. – Ред.) действительно верит в систему правосудия и... Министерство юстиции, и он также верит, что на его сына осуществляли политические атаки", – добавила Жан-Пьер.

Она отказалась предоставить более подробную информацию о том, почему и как Байден изменил свое мнение, и сыграли ли роль недавние выборы, которые поставили республиканцев во главе Белого дома и обеих ветвей Конгресса.

О предоставлении "полного и безусловного" помилования Хантера Байдена президент США объявил накануне. Сына пока еще действующего американского лидера отныне нельзя привлечь к ответственности за действия с 1 января 2014 по 1 декабря 2024 года.

Кроме того, теперь должны закрыться два уголовных дела, в которых фигурирует Байден-младший: о владении оружием во время употребления наркотиков, где присяжные признали его виновным в июне, и о неуплате налогов, где сам Хантер признал вину в сентябре.

Ранее Джо Байден заявлял, что не помилует сына, если его признают виновным.