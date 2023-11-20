На лидера пророссийской партии Нидерландов напали второй раз за месяц

На главу списка ультраправой популистской партии Нидерландов "Форум за демократию" (FVD) Тьерри Боде в понедельник совершили нападение – ударили бутылкой из-под пива в кафе в городе Гронинген.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на нидерландский вещатель NOS.

Во время нападения Боде вместе с другими кандидатами в депутаты от FVD находился в пабе в Гронингене на предвыборном мероприятии.

Нападавший ударил пророссийского политика по затылку, а также в районе виска возле глаза. Боде госпитализировали в одну из больниц Гронингена. Ранение лица получил также его охранник.

FvD-leider Baudet op hoofd geslagen in Gronings café pic.twitter.com/8kt35OzeMw — Rechts Dagblad (@RechtsDagblad) November 20, 2023

Как сообщает NOS, нападавшего задержали, его мотивы выясняются.

Нападение на Тьерри Боде осудили ведущие нидерландские политики, а также глава правительства Нидерландов Марк Рютте, который в соцсети Twitter (X) назвал инцидент "абсолютно неприемлемым".

Почти месяц назад лидера "Форума за демократию" ударили зонтиком по голове во время визита в Гентский университет. Боде получил легкое сотрясение мозга и на несколько дней приостановил предвыборную кампанию.

Ультраправая FVD, лидер которой Тьерри Боде является откровенным евроскептиком, сейчас является небольшой оппозиционной партией, которая имеет пять мест из 150 в нижней палате парламента Нидерландов и одно из 75 мест в Сенате.

Боде, как известно, был инициатором кампании против соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной и имеет связи с Россией.