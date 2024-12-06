У Нідерландах покарали підлітка, який вдарив лідера проросійської партії

Суд у місті Гронінгені засудив 16-річного підлітка за побиття пляшкою проросійскього політика, лідера ультраправої партії "Форум за демократію" (FvD) Тьєррі Боде.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на ANP.

Інцидент стався в листопаді 2023 року в кафе Гронінгена, де на Боде напали під час агітаційного заходу перед тодішніми парламентськими виборами. Той отримав поранення в голову від пляшки з-під пива.

FvD-leider Baudet op hoofd geslagen in Gronings café pic.twitter.com/8kt35OzeMw Реклама: November 20, 2023

Нападник, який виявився 16-річним хлопцем, назвав лідера FvD "фашистським лідером". На суді він заявив, що хотів зробити напад сигналом для Боде, аби той припинив поширювати ненависть до гомосексуалів.

Справу розглядали в закритому режимі, бо на момент нападу підозрюваному було 15 років.

Суд Гронінгена визнав підозрюваного винним у замаху на нанесення тяжких тілесних ушкоджень, вчиненому з умислом. Хлопцю присудили 109 днів увʼязнення, з яких 90 – умовно, два роки випробувального терміну, а також 80 годин громадських робіт.

Оскільки хлопець вже перебував у попередньому ув'язненні, йому вже не доведеться повертатися до колонії для неповнолітніх.

Ультраправа FvD, лідер якої Тьєррі Боде є відвертим євроскептиком, наразі є невеликою опозиційною партією, яка має три місця зі 150 у нижній палаті парламенту Нідерландів і два із 75 місць у Сенаті.

Боде, як відомо, був ініціатором кампанії проти угоди про асоціацію між ЄС і Україною та має зв'язки з Росією.