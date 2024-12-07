КС Румынии показал обоснование беспрецедентного перезапуска президентских выборов

Конституционный суд Румынии опубликовал обоснование своего беспрецедентного решения об отмене результата первого тура президентских выборов и проведения избирательного процесса заново.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Digi24.

В 10-страничном документе судьи объясняют, что после ознакомления с документами, которые представили спецслужбы на заседании Высшего совета национальной обороны, они увидели, что избирательный процесс был проблемным с самого начала и эти несоответствия и нарушения "исказили свободную и честную природу голосования граждан и равные возможности для кандидатов".

Суд в частности указал на манипуляцию мнением избирателей и искажение равных возможностей для кандидатов из-за "непрозрачного использования, с нарушением избирательного законодательства, цифровых технологий и ИИ в ведении кампании, а также путем финансирования кампании из незадекларированных источников".

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По мнению судей, свобода выбора избирателей предполагает, что они должны быть надлежащим образом проинформированы перед своим выбором и быть защищены от незаконного и непропорционального влияния на их поведение как избирателей.

"Политическая реклама может становиться вектором дезинформации, в частности когда [...] не раскрывается ее политический характер, когда она поступает от спонсоров за пределами ЕС и прибегает к таргетинговым приемам... Вмешательство государственных или негосударственных субъектов и ведение ими избирательной пропаганды или кампаний дезинформации должно быть исключено", – аргументирует суд.

Далее конкретно указывают, что избирателей "дезинформировали избирательной кампанией, в которой один из кандидатов получил преимущество благодаря агрессивному продвижению, что произошло в обход национального законодательства и из-за злоупотребления алгоритмами соцсетей", эта кампания не была маркирована как политическая реклама, что требуется законом, и кандидат "получил преимущество от преференциального отношения" платформы, что в итоге, считает суд, исказило мнение избирателей.

"Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта кандидатами или конкурентами, политсилами, их сторонниками или сторонниками должно быть прозрачным, чтобы гарантировать добропорядочность и беспристрастность выборов. В противном случае избирателям мешают сформировать мнение о кандидатах и вариантах выбора и они могут быть дезинформированы", – отмечает суд, подчеркивая, что методы ведения кампании должны проверяться, а за нарушения должна наступать ответственность.

Напомним, Конституционный суд Румынии 2 декабря признал действительным первый тур президентских выборов, где победу сенсационно одержал антизападный Келин Джорджеску. В пятницу уже даже началось голосование во втором туре на зарубежных участках.

Однако 6 декабря Конституционный суд после срочного совещания аннулировал результаты первого тура в контексте того, что получил много новых запросов с таким призывом.

В запросах ссылались на документы, рассекреченные Высшим советом национальной обороны, согласно которым кампания пророссийского кандидата Келина Джорджеску была результатом организованной манипуляции из-за рубежа.