Зеленский обсудил в Париже с канцлером Австрии продолжение поддержки Украины

Президент Владимир Зеленский встретился в Париже с канцлером Австрии Карлом Нехаммером, говорили о дальнейшей поддержке Украины.

Об этом Зеленский написал в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Во время встречи Зеленский поблагодарил Австрию за поддержку Украины.

"Также обсудили ее продолжение в следующем году, а именно помощь нашей энергетической системе зимой и защиту украинцев от российского террора", – написал он.

Реклама:

Президент также пригласил Австрию присоединиться к совместной декларации G7 о поддержке Украины и в будущем заключить двустороннее соглашение о долгосрочной поддержке.

"Мы должны вместе заставить Россию к установлению длительного и справедливого мира", – написал Зеленский.

Нехаммер в свою очередь рассказал о "хорошем и глубоком разговоре" с Зеленским.

"Мы говорили об активизации наших совместных усилий для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира. Как столица нейтральной страны, Вена всегда готова принять будущие мирные переговоры", – написал Негаммер в X (Twitter).

На прошлой неделе Карл Нехаммер заявил, что предложил избранному президенту США Дональду Трампу Австрию как площадку для ведения "мирных переговоров" между Украиной и Россией.

В последние недели после избрания Трампа президентом США на Западе стали активнее говорить об определенном варианте "урегулирования " российско-украинской войны.

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает, что после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США завершение российско-украинской войны "еще никогда не казалось таким близким".