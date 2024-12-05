Сійярто вважає, що прихід Трампа наблизив завершення війни в Україні

Очільник Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вважає, що після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США завершення російсько-української війни "ще ніколи не здавалося таким близьким".

Його слова цитує Híradо, передає "Європейська правда".

Як зазначило видання, про це Сійярто заявив після зустрічі з обраним радником президента США з питань національної безпеки Майком Волтцом.

За його словами, після президентських виборів у США закінчення війни в Україні ще ніколи не здавалося таким близьким, але в той же час загроза ескалації сильна як ніколи.

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"Ми дуже хочемо, щоб мета Дональда Трампа щодо швидкого завершення цієї війни стала реальністю", – заявив він.

Сійярто розповів, що він та Волтц "провели дружню дискусію" про двосторонні відносини та геополітичні питання, включно з війною в Україні.

Очільник МЗС Угорщини також зазначив, що під час виборчої кампанії у США тема повномасштабної війни в Україні нібито була однією з ключових.

Водночас республіканець Дональд Трамп заявляв про необхідність якнайшвидшого завершення війни, тоді як демократка Камала Гарріс, за його словами, виступала за її "продовження".

Як відомо, Сійярто вважає, що результати президентських виборів у США створили "абсолютно нову" політичну реальність, яка може сприяти миру в Європі.

Після перемоги на виборах Трамп неодноразово звертався до прем'єра Угорщини Віктора Орбана, аби дізнатися його думку щодо російсько-української війни.