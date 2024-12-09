Лидер немецкой оппозиции прибыл в Украину

Лидер немецкой оппозиции, кандидат в канцлеры от консервативного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц прибыл в Украину в понедельник, 9 декабря, утром.

Об этом сообщило издание Der Spiegel, передает "Европейская правда".

Как отметили журналисты, Мерц прибыл в Украину с визитом утром 9 декабря.

Фото: Der Spiegel

Дату визита, который состоялся через неделю после того, как канцлер Германии Олаф Шольц посетил Киев, сначала держали в тайне из соображений безопасности.

Реклама:

DW передает, что Мерц сразу по прибытии на киевский железнодорожный вокзал заявил, что целью его поездки является "узнать о текущем состоянии обороны" в Украине.

По его словам, он "с нетерпением ждет" встречи с президентом Владимиром Зеленским, которая состоится в рамках визита.

"И я просто хочу сегодня узнать, какова ситуация в Украине и что мы можем сделать, чтобы помочь этой пострадавшей стране продолжать оборону против российской агрессии", – отметил лидер христианских демократов.

Мерц также заверил, что парламентская фракция ХДС/ХСС в Бундестаге "твердо стоит" на стороне Украины.

"Мы хотим, чтобы эта ужасная война закончилась как можно скорее и в Европе восстановился мир", – добавил он.

Фото: DW

Лидер оппозиции Германии уже посещал Украину в мае 2022 года – вскоре после начала большой войны – и встречался с Владимиром Зеленским.

Отметим, что Мерц вскоре может стать новым канцлером Германии после того, как в ноябре в Германии развалилась "светофорная коалиция" из социал-демократов Олафа Шольца, "Зеленых" и "свободных демократов".

Досрочные выборы в парламент Германии должны состояться 23 февраля 2025 года.

Соцопросы прогнозируют партии Мерца ХДС самый высокий результат на выборах. Также рейтинги давно свидетельствуют, что уровень доверия к Мерцу выше, чем к действующему канцлеру Олафу Шольцу.