Лукашенко помиловал еще 29 политзаключенных

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал помилование еще 29 человек, осужденных за "экстремизм".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило государственное информагентство БЕЛТА, цитируя пресс-службу Лукашенко.

Отмечается, что Лукашенко помиловал 29 человек, осужденных за "преступления экстремистской направленности", после того как они "раскаялись и обратились с ходатайством о помиловании".

Среди помилованных 11 женщин и 18 мужчин. Пятнадцать человек имеют хронические заболевания, двое – инвалидность.

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Последний раз перед этим о таком решении Лукашенко сообщали 21 ноября, тогда оно касалось 32 человек.

7 ноября сообщалось о помиловании Лукашенко 31 политзаключенного, в сентябре – 37, в августе – 30, в июне отпустили 18 человек.

Параллельно с этими помилованиями в Беларуси продолжаются суды по политически мотивированным делам.

20 ноября в Беларуси сообщили об экстрадиции задержанного во Вьетнаме бывшего бойца полка Кастуся Калиновского, который воюет на стороне Украины.

В начале ноября стало известно о смерти в заключении в Беларуси 22-летнего политзаключенного из России, которого приговорили к 12-летнему сроку за "шпионаж и содействие экстремистской деятельности".