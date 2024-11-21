Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал еще 32 политзаключенных, осужденных по "экстремистским" статьям.

Как сообщает Zerkalo.io, пишет "Европейская правда", об этом заявили в пресс-службе Лукашенко.

В официальном сообщении не упоминают имен лиц, которых касается решение. Отмечают, что это 24 мужчины и восемь женщин, среди которых 17 человек имеют хронические заболевания и один – инвалидность.

"Все они признали вину, раскаялись в содеянном и подали ходатайство о помиловании", – заявили в пресс-службе, добавив, что МВД Беларуси "обеспечит контроль за их правопослушным поведением".

Реклама:

Перед тем 7 ноября сообщалось о помиловании Лукашенко 31 политзаключенного, в сентябре – 37, в августе – 30, в июне отпустили 18 человек.

Параллельно с этими помилованиями в Беларуси продолжаются суды по политически мотивированным делам.

Накануне, 20 ноября, в Беларуси сообщили об экстрадиции задержанного во Вьетнаме бывшего бойца полка Кастуся Калиновского, который воюет на стороне Украины.

В начале ноября стало известно о смерти в заключении в Беларуси 22-летнего политзаключенного из России, которого приговорили к 12-летнему сроку за "шпионаж и содействие экстремистской деятельности".