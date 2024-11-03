В Беларуси умер 22-летний политзаключенный

В Беларуси за решеткой умер 22-летний политзаключенный, уроженец России Дмитрий Шлетгауэр, который отбывал 12-летний срок заключения за шпионаж и "содействие экстремистской деятельности".

Об этом сообщил белорусский правозащитный центр "Вясна", пишет "Европейская правда".

По предварительной информации, он умер 11 октября 2024 года, пробыв в колонии меньше месяца. Точная причина его смерти неизвестна.

Летом его приговорили к 12 годам колонии в условиях усиленного режима за "шпионаж" и "содействие экстремистской деятельности".

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Гражданин России, получивший вид на жительство в Беларуси в 2018 году, до ареста работал на полимерном заводе.

Шлетгауэр стал седьмым диссидентом, который умер в тюрьме после того, как в 2020 году Минск начал жесткие и масштабные репрессии против оппозиции.

Правозащитные группы говорят, что сейчас в Беларуси есть около 1300 политических заключенных, и многим из них отказывают в надлежащей медицинской помощи и контактах со своими семьями.

Лидер оппозиции в изгнании Светлана Тихановская призвала к независимому расследованию смерти Шлетгауэра.

Напомним, после исторического обмена заключенными между Западом и Россией Тихановская призвала найти способы освободить политзаключенных Лукашенко.

Лукашенко недавно в несколько волн помиловал часть политзаключенных. Европейский Союз на этом фоне заявил, что еще сотни людей находятся в белорусских тюрьмах по политическим мотивам.