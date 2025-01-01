В Швейцарии вступила в должность новый президент

В Швейцарии вступила в должность президента страны Карин Келлер-Зуттер, которая до этого была министром финансов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Temps.

С 1 января Келлер-Зуттер сменила на посту президента Виолу Амхерд.

В своем новогоднем обращении новый президент выразила оптимизм. Несмотря на неопределенность, она верит в свою страну и ее институты.

Реклама:

Карин Келлер-Зуттер

"Это снова был насыщенный событиями год. Я бы хотела сказать, что следующий год будет более спокойным. Но я не знаю, каким будет 2025 год, так же как и вы", – отметила она.

Келлер-Зуттер выразила удовлетворение тем, что демократия и верховенство закона в стране работают, и высоко оценила чувство единства швейцарского народа.

"Каждый из нас должен сыграть свою роль в этом общем проекте. И это касается и 2025 года", – подытожила новый президент.

11 декабря Федеральное собрание Швейцарии сообщило, что Келлер-Зуттер была избрана президентом на 2025 год, в конце следующего года срок ее полномочий истечет.

Ткже недавно стало известно, что в 2026 году Швейцария в третий раз возглавит Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), после председательства в 1996 и 2014 годах.

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис 19 декабря официально уведомил Мальту, которая сейчас председательствует в ОБСЕ, о намерениях председательствовать в Организации в 2026 году.