Швейцарія побореться за головування в ОБСЄ у 2026 році

Міністр закордонних справ Швейцарії Іньяціо Кассіс офіційно повідомив Мальту, яка нині головує в Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), про наміри головувати в Організації у 2026 році.

Про це йдеться в повідомленні Федеральної ради Швейцарії, пише "Європейська правда".

Кассіс повідомив про намір Швейцарії поборотись за головування в ОБСЄ в розмові з очільником мальтійського МЗС Ієном Боргом.

Швейцарська влада підкреслила, що ОБСЄ "перебуває у складній ситуації", а такі події, як війна в Україні, обмежують сферу діяльності Організації, яка ухвалює рішення на основі консенсусу.

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"Кандидатура Швейцарії підкреслює той факт, що діалог і співпраця з усіма державами-учасницями є єдиним шляхом до мирного і довготривалого вирішення воєн, криз і конфліктів", – ідеться в повідомленні.

Рішення про головування Швейцарії мають ухвалити країни-учасниці ОБСЄ до кінця року.

У 2025 році, як відомо, головувати в Організації з безпеки та співробітництва в Європі буде Фінляндія.

ОБСЄ перебуває в системній кризі після російського повномасштабного вторгнення в Україну: Росія блокує будь-які неугодні для себе рішення, користуючись тим, що вони мають бути ухвалені консенсусом.

Через це з 2022 року уже двічі зривались терміни зміни керівництва ОБСЄ, компромісу вдалось досягти за мальтійського головування на початку грудня.

Нагадаємо також, що на зустріч ОБСЄ на Мальті пустили главу російського МЗС Сергєя Лаврова, що стало першою його поїздкою в Євросоюз із 2022 року. Низка країн влаштувала Лаврову демарш.