Швейцария будет председательствовать в ОБСЕ в 2026 году

В 2026 году Швейцария в третий раз возглавит Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), после председательства в 1996 и 2014 годах.

Об этом говорится в сообщении Федерального совета Швейцарии от 30 декабря, передает "Европейская правда".

30 декабря 2024 года Ян Борг, министр иностранных дел Мальты и действующий председатель ОБСЕ, объявил об избрании Швейцарии председателем на 2026 год.

Швейцария была избрана странами-участницами организации путем тайного голосования. Она возьмет на себя первые исполнительные функции уже с 1 января 2025 года: как член Тройки – в составе председателей 2024 (Мальта), 2025 (Финляндия) и 2026 (Швейцария) – она будет отвечать, среди прочего, за отношения со странами Средиземноморья.

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В задачи Тройки также входит принятие кадровых решений.

"Швейцария берет на себя руководство ОБСЕ в сложное для организации время, обусловленное геополитическими событиями и захватнической войной России против Украины.

Тот факт, что страна-участница ОБСЕ находится в состоянии войны с другой страной-участницей, существенно ограничивает пространство для маневра организации", – говорится в сообщении.

Принимая на себя председательство, Швейцария подчеркивает, насколько важно обеспечить диалог и сотрудничество со всеми государствами-участниками, особенно в политически сложные времена. Несколько государств-участников заранее обратились к Швейцарии с просьбой выдвинуть свою кандидатуру.

ОБСЕ, базирующаяся в Вене и насчитывающая 57 государств-участников, является крупнейшей в мире организацией по вопросам региональной безопасности. Ее деятельность сосредоточена на преодолении разногласий и развитии доверия.

Швейцария является членом ОБСЕ с 1973 года, когда в Хельсинки открылось Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). В 1994 году оно было переименовано в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис 19 декабря официально уведомил Мальту, которая сейчас председательствует в ОБСЕ, о намерениях председательствовать в Организации в 2026 году.

ОБСЕ находится в системном кризисе после российского полномасштабного вторжения в Украину: Россия блокирует любые неугодные для себя решения, пользуясь тем, что они должны быть приняты консенсусом.

Из-за этого с 2022 года уже дважды срывались сроки смены руководства ОБСЕ, компромисса удалось достичь при мальтийском председательстве в начале декабря.

Напомним также, что на встречу ОБСЕ на Мальте пустили главу российского МИД Сергея Лаврова, что стало первой его поездкой в Евросоюз с 2022 года. Ряд стран устроил Лаврову демарш.