Дуда хочет укрепления отношений с США во время председательства Польши в ЕС

Польский президент Анджей Дуда заявил, что во время председательства Польши в ЕС он ожидает шагов, направленных на укрепление отношений с США.

Об этом он сказал во время своего новогоднего обращения, которое цитирует Polsat News, сообщает "Европейская правда".

Дуда отметил, что безопасность Польши базируется на двух столпах: сильной и современной армии и прочности альянсов.

"В марте в Вашингтоне я представил предложение об увеличении оборонных расходов всех стран НАТО до 3% от их ВВП. Я рад, что сегодня все больше стран присоединяются к моей инициативе. Потому что только сильный НАТО во главе с Соединенными Штатами является гарантом безопасности Польши и всего нашего региона", – сказал польский президент.

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По его словам, в Польше "очень хорошо" знают, что не существует безопасной Европы без участия Соединенных Штатов.

"Как в военном, так и в экономическом плане. Именно поэтому первым приоритетом польского председательства в Европейском Союзе, которое начинается 1 января, является укрепление сотрудничества между Союзом и США", – подчеркнул Дуда.

Он отметил, что в течение своего президентского срока "последовательно стремился укреплять стратегические польско-американские отношения".

"Сегодня я горжусь тем, что они сильнее, чем когда-либо, но я убежден, что они могут приобрести еще более глубокое измерение в ближайшие месяцы", – добавил президент Польши.

Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее заявил, что на время председательства его страны в Совете ЕС могут прийтись знаковые события относительно войны и мира в Украине.

Серди приоритетов польского предстадательства он выделял безопасность, энергетику и конкурентоспособность.