Туск: Во время нашего председательства в ЕС ждем знаковых событий относительно мира и войны в Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что на время председательства его страны в Совете ЕС могут прийтись знаковые события относительно войны и мира в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает PAP.

По словам Туска, полугодовое председательство Польши в Совете ЕС, которое начнется 1 января 2025 года, будет особенным, поскольку "приходится на особое время".

"Наши приоритеты не являются рутинными. Мы ждем, возможно, знаковых событий относительно войны и мира к востоку от нашей границы", – сказал премьер Польши.

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"То, что нас ждет – и это задача польского председательства – это глубокая корректировка некоторых европейских приоритетов. Некоторые из них уже медленно созревают для этого", – добавил глава польского правительства.

По словам Туска, ближайшее время будет также моментом, когда "мы должны будем громко сказать Европе", что "настало время для полного пробуждения".

Как он отметил, Евросоюз должен стать организмом, способным не только к выживанию, но и к "политическому наступлению".

"Мы будем очень решительно настроены на то, чтобы Европа в очень многих вопросах думала по-польски", – подчеркнул глава польского правительства.

Согласно анонсам, главным приоритетом польского председательства будет безопасность, не только в военном измерении, но и в сферах энергетики, продовольствия и здравоохранения.

Подробный календарь мероприятий, логотип польского председательства и посвященный ему веб-сайт должны быть представлены в середине декабря. После Польши полугодовое председательство в Совете ЕС перейдет к Дании.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский надеется на дальнейшее позитивное развитие отношений с Польшей с началом председательства соседней страны в ЕС.

В конце ноября министры иностранных дел Польши и Украины Радослав Сикорский и Андрей Сибига приняли совместное заявление по вопросу эксгумаций жертв Волынской трагедии.