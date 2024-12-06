Туск: Безопасность и энергетика будут приоритетами Польши во время председательства в ЕС

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что безопасность, энергетика и конкурентоспособность будут приоритетами его страны во время будущего председательства в Европейском Союзе, которое начнется в январе 2025 года.

Его заявление приводит AP, сообщает "Европейская правда".

Туск сказал, что Европа должна быть более "эгоистичной" и демонстрировать больше внутренней солидарности перед лицом внешней конкуренции.

По словам польского премьера, приоритетами председательства будут "безопасность во всех аспектах, энергетика – как одно из главных условий для того, чтобы Европейский Союз снова обрел свою полную конкурентоспособность, защита различных групп наших граждан, честная конкурентоспособность, при которой у Европы действительно есть шанс победить всех в мире".

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Он подчеркнул, что председательство Польши приходится на "сложный и критический" момент геополитических вызовов, таких как война в Украине, а также конфликты и напряженность во многих частях мира и политические кризисы в некоторых крупнейших европейских странах.

Он сказал, что решимость Польши в защите своей границы с Беларусью от давления мигрантов получает все более широкую поддержку, а необходимость защиты своих границ становится общим подходом Европы.

Туск ранее заявил, что на время председательства его страны в Совете ЕС могут прийтись знаковые события относительно войны и мира в Украине.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский надеется на дальнейшее позитивное развитие отношений с Польшей с началом председательства соседней страны в ЕС.