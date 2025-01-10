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Украина получила первые 3 млрд евро от ЕС в рамках кредита G7 на 50 млрд долларов

Новости — Пятница, 10 января 2025, 11:43 — Мария Емец

Украина получила первый транш в размере 3 млрд евро из суммы, которую Евросоюз выделил на совместный кредит "Группы семи" для Украины, для погашения которого используют замороженные активы РФ.

Об этом сообщила в своем X (Twitter) президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет "Европейская правда".

"Сегодня мы предоставляем Украине 3 млрд евро – первую выплату европейского взноса в займе G7. Это предоставит Украине финансовые возможности, чтобы продолжить борьбу за свою свободу и выстоять", – написала фон дер Ляйен.

Общая сумма, которую ЕС предоставит в рамках кредита "Группы семи" – около 18 млрд евро.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил ЕС за первый транш.

"Эта помощь, которая является частью инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) и финансируется за счет замороженных российских активов, является свидетельством непоколебимой поддержки ЕС в противостоянии российской агрессии, обеспечении макроэкономической стабильности и восстановлении критической инфраструктуры", – отметил он. 

Напомним, в 2024 году G7 согласовала совместное предоставление Украине займа на 50 млрд долларов за счет активов РФ: средства будут предоставляться формально как кредит, но погашаться за счет доходов от замороженных российских активов.

В конце декабря Украина получила от США первый транш из запланированных 20 млрд долларов американского взноса.

Европейские средства в рамках кредита "семерки" с использованием российских активов будут поступать в дополнение к выплатам по утвержденной прошлой зимой многолетней программе финансовой помощи ЕС для Украины на 50 млрд евро (Ukraine Facility), которые Украина получает траншами под обязательства выполнять утвержденный план реформ (Ukraine Plan).

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Еврокомиссия G7 (Группа семи)
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