Главные кандидаты в президенты Польши немного потеряли поддержку

Если бы президентские выборы в Польше состоялись в это воскресенье, в первом туре победил бы кандидат от партии власти "Гражданская коалиция" Рафал Тшасковский, за ним следовал бы Кароль Навроцкий, которого поддерживает оппозиционная "Право и справедливость".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного изданием Wirtualna Polska, пишет "Европейская правда".

Опубликованные в пятницу результаты последнего опроса United Surveys, проведенного накануне Рождества для WP.pl, показывают, что если бы президентские выборы состоялись в это воскресенье, 64,9% поляков приняли бы в них участие.

Почти половина респондентов – 46,3% – заявляют об однозначном намерении принять участие в голосовании, в то время как более трети поляков (35,1%) не приняли бы участия в голосовании.

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Согласно последнему опросу, Тшасковский победил бы в первом туре. Мэр Варшавы мог бы рассчитывать на поддержку 36,2% избирателей. Однако его результат ухудшился по сравнению с опросом, проведенным 6-8 декабря. Тшасковский зафиксировал падение поддержки на 0,7 процентного пункта.

На втором месте оказался глава института Национальной памяти Кароль Навроцкий. Он получил бы 28,8%.

"В его случае поддержка также падает. По сравнению с опросом от начала декабря он потерял 1,5 процентного пункта", – сообщает WP.

Результаты опроса показывают, что лидер украинофобской "Конфедерации" Славомир Менцен преследует лидера "Польши 2050" Шимона Головню. Лидер "Конфедерации" проигрывает Головне 0,1 процентного пункта. Готовность проголосовать за Менцена задекларировали 10,1% респондентов, что является наибольшим ростом его поддержки по сравнению с предыдущим опросом (2,8 процентного пункта).

Тшасковский также одержал бы победу во втором туре.

Напомним, мэр Варшавы Рафал Тшасковский опередил президента в рейтинге доверия к польским политикам.

Выборы президента Польши должны состояться в первой половине 2025 года. Действующий глава государства Анджей Дуда завершает второй срок на посту и не может баллотироваться.

Читайте подробнее в материале: Четверо на место Анджея Дуды: кто будет бороться за пост президента Польши.