Британия вслед за США объявила о санкциях против российских нефтяных гигантов

Правительство Великобритании объявило о введении санкций против российских компаний "Газпром нефть" и ПАО "Сургутнефтегаз".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу британского правительства.

Согласно информации официального Лондона, эти компании вместе добывают более 1 миллиона баррелей нефти в день, что по текущим ценам составляет примерно 23 млрд долларов в год. Прибыли этих двух компаний способствуют продолжению развязанной РФ войне против Украины.

В Великобритании ожидают, что введение санкций против этих компаний значительно ограничит возможности России получать доходы от продажи энергоносителей.

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"Доходы от продажи нефти являются источником жизнедеятельности военной экономики Путина. Мы не будем стоять в стороне и позволять нефтяным доходам ставить под угрозу жизни украинцев – так же, как и не позволим России продолжать наполнять свою казну, продолжая угрожать нашей коллективной безопасности", – подчеркнул глава британского МИД Дэвид Лэмми.

Ранее США объявили о введении санкций против компаний "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз".

Также напомним, что ЕС 16 декабря принял 15-й пакет санкций против России, призванный противодействовать обходу санкций из-за нацеленности на российский "теневой флот" и ослабить российский военно-промышленный комплекс.