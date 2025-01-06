Макрон заявил, что ядерная программа Ирана близка к точке невозврата

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в понедельник, что иранская ядерная программа приближается к точке невозврата.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание L'Orient Le Jour.

Макрон заявил в понедельник, что Иран является "главным стратегическим и вызовов безопасности" на Ближнем Востоке и будет приоритетным вопросом в диалоге, который он будет вести с новой администрацией США Дональда Трампа.

"Иран является главным стратегическим вызовом и вызовом безопасности для Франции, европейцев, во всем регионе и за его пределами", – сказал Макрон в своей речи перед французскими послами.

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"Ускорение его ядерной программы приближает нас очень близко к точке невозврата", – добавил глава французского государства.

Макрон сказал, что лидеры должны будут спросить себя, стоит ли им запускать механизм восстановления санкций против Ирана до октября 2025 года.

Госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя иранскую ядерную программу, заявил, что у избранного президента Дональда Трампа есть окно для переговоров, а также отметил, что разработка ядерного оружия Тегераном не является неизбежной.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что у Трампа думают над авиаударами по Ирану, чтобы остановить ядерную программу.