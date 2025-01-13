Британская разведка: РФ впервые сократила число дроновых атак по Украине почти за год

Разведка Великобритании проанализировала российские дроновые атаки по территории Украины в декабре 2024 года и отметила определенные изменения.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обзоре Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне от 13 января.

Как отметили в британской разведке, в течение декабря 2024 года Россия запустила по регионам Украины примерно 1700 ударных дронов.

В обзоре говорится, что это меньше, чем в ноябре, когда их было запущено 2300. Поэтому это впервые с периода март-апрель 2024 года, когда наблюдалось снижение количества запусков дронов.

Реклама:

В разведке отметили, вероятно, что погодные факторы повлияли на операции в начале месяца, о чем могут свидетельствовать несколько ночей с волнами более 100 беспилотников, которые следовали за периодами особенно низкой или отсутствующей активности.

Воздушные силы Украины сообщили, что 53% российских беспилотников были сбиты, тогда как остальные были выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы или уже отклонились от курса, не вызвав значительной угрозы, добавили в ведомстве.

"Различные факторы могут положительно или отрицательно влиять на ежемесячное количество пусков, однако остается вероятным, что Россия может поддерживать количество пусков на уровне, по меньшей мере, 1500 в месяц", – подытожили в британской разведке.

Заметим, только в ночь на 13 января Россия атаковала 110 ударными дронами, 78 из них сбила противовоздушная оборона, из-за падения обломков есть повреждения, 31 вражеский беспилотник не достиг цели.

В октябре британские разведчики писали, что в течение месяца Россия запустила по украинским регионам около 2 тысяч ударных дронов, а это – примерно на 700 единиц больше, чем в сентябре.

А потом разведка Британии писала, что 28 ноября Россия достигла нового максимума потерь за один день – 2030 человек. Тогда впервые показатель потерь РФ за день превысил 2 тысячи.