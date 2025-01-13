Британська розвідка: Росія вперше за майже рік скоротила кількість дронових атак по Україні

Розвідка Великої Британії проаналізувала російські дронові атаки по території України в грудні 2024 року та відзначила певні зміни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 13 січня.

Як зазначили у британській розвідці, впродовж грудня 2024 року Росія запустила по регіонах України приблизно 1700 ударних дронів різних типів.

В огляді йдеться, що це менше, ніж у листопаді, коли їх було запущено 2300. Відтак це вперше з періоду березень-квітень 2024 року, коли спостерігалося зниження кількості запусків дронів.

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У розвідці зазначили, ймовірно, що погодні фактори вплинули на операції на початку місяця, про що можуть свідчити кілька ночей з хвилями понад 100 безпілотників, які слідували за періодами особливо низької або відсутньої активності.

Повітряні сили України повідомили, що 53% російських безпілотників були збиті, тоді як решта були виведені з ладу засобами радіоелектронної боротьби або вже відхилилися від курсу, не спричинивши значної загрози, додали у відомстві.

"Різні фактори можуть позитивно чи негативно впливати на щомісячну кількість пусків, однак залишається ймовірним, що Росія може підтримувати кількість пусків на рівні, щонайменше, 1500 на місяць", – підсумували у британській розвідці.

Зауважимо, лише у ніч проти 13 січня Росія атакувала 110 ударними дронами, 78 із них збила протиповітряна оборона, через падіння уламків є пошкодження, 31 ворожий безпілотник не досяг цілі.

У жовтні британські розвідники писали, що впродовж місяця Росія запустила по українських регіонах близько 2 тисяч ударних дронів, а це – приблизно на 700 одиниць більше, ніж у вересні.

А потім розвідка Британії писала, що 28 листопада Росія досягла нового максимуму втрат за один день – 2030 осіб. Тоді вперше показник втрат РФ за день перевищив 2000.