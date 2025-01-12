В Страсбурге уточнили итоги крупного ДТП с трамваями: пострадавших почти 70

В результате редкого ДТП с участием двух трамваев во французском Страсбурге вечером в субботу пострадали почти 70 человек.

Как сообщает AFP, пишет "Европейская правда", такие уточненные данные сообщили в воскресенье.

Подтвержденное количество раненых и травмированных в результате столкновения двух трамваев недалеко от железнодорожного вокзала Страсбурга достигло 68 человек. Сначала сообщали о полусотне пострадавших.

По уточненным обстоятельствам аварии, в трамвай, стоявший на подземной остановке возле железнодорожного вокзала города, врезался другой трамвай, который сначала поехал от остановки под гору и остановился из-за затора, а затем по неизвестным причинам покатился в обратном направлении. В обоих были десятки пассажиров. По впечатлениям свидетелей происшествия, у трамвая-виновника аварии могли отказать тормоза.

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Водители обоих трамваев остались невредимыми. Движение трамваев на этом участке остановили на несколько дней.

Прокуратура ведет расследование по факту неумышленного нанесения телесных повреждений. В первоначальных выводах следователи отвергли версию умышленных действий и считают, что речь идет о несчастном случае.

Перед этим последнее ДТП с трамваями в городе произошло почти 30 лет назад, в 1998 году – в этом же тоннеле столкнулись два трамвая, в аварии пострадали 17 человек.

В конце октября опасное ДТП с трамваем произошло на людной улице в центре Осло, столицы Норвегии – трамвай сошел с рельсов и въехал в помещение магазина.

В декабре в польском Вроцлаве четыре человека пострадали в столкновении автобуса и трамвая.